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СпортLady

''Их минимум трое'': в России заявили о внебрачных детях Пугачевой

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У популярной российской певицы Аллы Пугачевой якобы есть внебрачные дети.

Об этом заявила первая жена артиста Владимира Кузьмина Татьяна в эфире одного из телеканалов РФ. Женщина утверждала, что Пугачева была одной из любовниц ее мужа, с которым она развелась после 13 лет брака из-за измен.

По словам Татьяны, Пугачева родила от музыканта троих детей. Первую девочку якобы отдали в детский дом на берегу Черного моря.

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"У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала", — заявила бывшая супруга Кузьмина.

При этом она добавила, что есть вероятность и четвертой беременности Пугачевой от мужчины - в 1987 году.

''Их минимум трое'': в России заявили о внебрачных детях Пугачевой

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пугачева показала повзрослевшую внучку.

Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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