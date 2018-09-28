''Их минимум трое'': в России заявили о внебрачных детях Пугачевой

У популярной российской певицы Аллы Пугачевой якобы есть внебрачные дети.

Об этом заявила первая жена артиста Владимира Кузьмина Татьяна в эфире одного из телеканалов РФ. Женщина утверждала, что Пугачева была одной из любовниц ее мужа, с которым она развелась после 13 лет брака из-за измен.

По словам Татьяны, Пугачева родила от музыканта троих детей. Первую девочку якобы отдали в детский дом на берегу Черного моря.

"У нее не одна беременность была от Кузьмина, а три. Она всех рожала", — заявила бывшая супруга Кузьмина.

При этом она добавила, что есть вероятность и четвертой беременности Пугачевой от мужчины - в 1987 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пугачева показала повзрослевшую внучку.