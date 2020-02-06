Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:16
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Игорь Кондратюк: задайте телеведущему острый вопрос

1.6т
Читать материал на украинском

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в четверг, 6 февраля, станет телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Игорь Кондратюк: задайте телеведущему острый вопрос

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Игорем Кондратюком сегодня в 17:30.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
5
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги