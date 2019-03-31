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/Новости шоу-бизнеса

"Идиоты": Зеленский ответил поддержавшим его Охлобыстину и Пореченкову

8.3тЧитать материал на украинском

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые недавно записали провокационное видео в его поддержку.

Ролик вызвал недоумение у комика. "Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" — цитирует его слова "УП".

Зеленский выразил уверенность, что актеры могли пойти на такую провокацию ради денег.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский вместе с женой уже проголосовали на выборах президента. Комик не скрывал, что отдал голос за себя.

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Персоны
Владимир ЗеленскийИван ОхлобыстинМихаил Пореченков
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все просто. Ваши выборы показали анекдотическими.
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0
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
Відкрили раніше часу москальську консерву
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Одного поля ягоды.
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