"Идиоты": Зеленский ответил поддержавшим его Охлобыстину и Пореченкову

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые недавно записали провокационное видео в его поддержку.
Ролик вызвал недоумение у комика. "Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" — цитирует его слова "УП".
Зеленский выразил уверенность, что актеры могли пойти на такую провокацию ради денег.
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Владимир Зеленский
112 Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский вместе с женой уже проголосовали на выборах президента. Комик не скрывал, что отдал голос за себя.
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