Російські артисти Олександр Сєров та Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися з сольними виступами в Київ.

Я бішусь від того, що є придурки – іншими словами їх називати не можна, - які запрошують давати концерти в Україні людей, які проти незалежності України. Вони просто хворі на голову продажні тварюки. Я не знаю, яке концертне агентство їх запросило, але цього категорично не можна робити.

В мене немає пристойних слів, щоб це охарактеризувати. Це абсолютно неправильно. Це розбещує мораль людей, якщо говорити філософськими категоріями. А насправді це просто свинство, тому що ці люди зробили свій вибір.

Якщо вони кажуть, що при цьому вони нічого не мали до "мір, дружба, жвачка", то вони хворі на голову, у них немає мізків. Є талант, але немає мізків. Перетекло.

Александр Серов, Валерий Сюткин

Є буквально 5-10 осіб серед російських артистів, яких можна назвати проукраїнськими. Макаревич, Ахеджакова, Шендерович і ще кілька людей, які не мовчки вважають, що Путін неправий, а говорять про це вголос. Ці люди можуть виступати в Україні. Всі інші – в сад. Дорослішайте. Йдіть до школи. Розбирайтеся в банальних речах, в тому числі в тому, хто такий Сєров і Сюткін. Великий, блін, рок-н-рольщик.

А СБУ жує соплі, не робить ніякі заяви. Я вважаю, що СБУ не має права цього допускати, якщо вона Служба БЕЗПЕКИ України, а не просто пацани, які заробляють гроші.

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