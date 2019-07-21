"Хватит сис*ки показывать": Звезда сериала "Школа" завела сеть обнаженным фото

Звезда нашумевшего украинского телесериала "Школа", актриса Лиза Василенко, которая прославилась ролью ученицы Лолы похвасталась точеной фигурой в нижнем белье.

На фото актриса позирует в расстегнутой рубашке, демонстрируя оголенную грудь. Так, фото она поделилась в Instagram, где фоловеры завалили девушку комплиментами и назвали ее "сногсшибательной".

Лиза Василенко instagram@elizabethvasilenko

"Ты можешь купить 3 любые вещи, но с учётом, что они начинаются на первую букву твоего имени, что бы это было?", – спросила звезда у своих поклонников.

"Хватит уже сис*ки показывать", – возмутились в сети. "Нереальная", "Какая же ты красивая", "Красотка",– написали пользователи.

instagram@elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

instagram@elizabethvasilenko

Отметим, ранее Лиза Василенко встречалась с актером Александром Петренко, который является ее коллегой по сериалу и исполняет роль Паши. Пара рассталась сразу после Дня влюбленных, так как, по их словам, отношения перестали приносить радость.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Василенко опубликовала видео с переодеванием, на котором засветила грудь и тату в зоне бикини.

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