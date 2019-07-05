"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото

Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на критику за вульгарное фото.

В Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в желтой одежде и обуви. При этом пользователи сети обратили внимание на "загадочное помещение", в котором находилась девушка, раскритиковав ее позу.

"Что за стремное место, где вы находитесь?" "Зачем такие позы?" "Хватит ноги раздвигать", "Поза с намеком", "Банановые мечты", "Что за привычка, как гопники, ноги раздвигать?" "Безвкусная смесь гламура и гопоты", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонников роликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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