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"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото

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Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на критику за вульгарное фото.

В Instagram артистка опубликовала снимок, на котором позирует в желтой одежде и обуви. При этом пользователи сети обратили внимание на "загадочное помещение", в котором находилась девушка, раскритиковав ее позу.

"Что за стремное место, где вы находитесь?" "Зачем такие позы?" "Хватит ноги раздвигать", "Поза с намеком", "Банановые мечты", "Что за привычка, как гопники, ноги раздвигать?" "Безвкусная смесь гламура и гопоты", - пишут комментаторы.

Новости
"Достала эта порнуха!" Седокова разозлила сеть пошлым фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото
"Хватит ноги раздвигать!" Седокову разгромили за вульгарное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонников роликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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Персона
Анна Седокова
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