"Хотят облить кислотой": почему угрожают членам семьи Меган Маркл

Сестре герцогини Сассекской, жены принца Гарри Меган Маркл угрожали из-за самой Маркл.

Саманта посетила Великобританию, где пыталась связаться с герцогиней и обсудить отношения с отцом. Поскольку, с тех пор как Меган официально стала членом королевской семьи, Томас Маркл не раз заявлял, что новый статус кардинально изменил его дочь и не в лучшую сторону, сестра захотела наладить отношения между родственниками, пишет Стар Хит.

Меган Маркл с отцом

Несмотря на благие намерения, поклонники жены принца Гарри посчитали, что сестрам встречаться не нужно и даже сделали громкие заявления. "Саманту ненавидят в Великобритании, люди видят в ней пиявку, которая просто наживается на имени Меган и распространяет ненависть. Ее недоброжелатели на королевских форумах предупредили, что они хотят облить ее кислотой, в последнее время в Великобритании была волна кислотных атак", — поделился инсайдер королевского двора.

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Меган и Саманта Маркл

Сама же Саманта с позитивом отнеслась к поездке и отметила в соцсети, что ей очень понравилась как Великобритания, так и ее жители. "Прекрасно провела время в Лондоне! Британцы были очень милые и услужливые!" — написала она в Twitter.

Кроме того, Саманта посетила британское шоу Джереми Вайна, где рассказала, почему долгое время конфликтовала с Меган и оскорбляла ее во всеуслышание. "А что бы вы предпочли? Отвечать или игнорировать все, что говорят вокруг, и просто молчать?" — сообщила Саманта в свое оправдание. Правда, в конце передачи она поспешила извиниться перед сестрой за весь негатив.

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