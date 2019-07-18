"Хотел побухать": Притула пожаловался на травлю из-за MARUV

Шоумен Сергей Притула признался, что был очень подавлен в связи со скандалом во время Нацотбора к Евровидению-2019.

Артист в интервью Маше Ефросининой признался, что подвергся сильной критике после того, как MARUV со скандалом отказалась от участия в конкурсе из-за своего отношения к России.

По словам шоумена, поклонники певицы упрекали его в провокационных вопросах. Ефросинина рассказала, что тогда Притула даже "хотел побухать".

"Меня выбило то, что люди начали это делать, несмотря поверхностно на ситуацию. Я был виноват, потому что я в кадре. Но вопросы, которые я ставил, я за них не жалею. Мы там выбирали человека, который должен был представлять Украину", - сказал Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула устроил жесткую перепалку с лидером "Оппоблока" в прямом эфире.

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