Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска

1.1т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Ольга Полякова показала поклонникам горячие фото на отдыхе.

Соответствующими снимками поделилась она в своем Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня отпуск! Ура!" – написала певица, представ перед пользователями в одном купальнике.

Новости
"Это огонь!" Полуголая Полякова засветила пышную грудь
Оля Полякова на отдыхе

Оля Полякова на отдыхе

Instagram певицы

Пользователи восхитились фигурой поп-дивы и пожелали ей хорошо отдохнуть. "Кукла!", "Богиня", "Как всегда шикарно", "Аж слюни потекли", "Эффектная леди", "Хороша, чертовка!" – написали в комментариях.

Оля Полякова на отдыхе

Оля Полякова на отдыхе

Instagram певицы

Оля Полякова на отдыхе

Оля Полякова на отдыхе

Instagram певицы

Нашлись и те, кому излишняя откровенность пришлась не по душе. "Фигура красивая, но зачем такие фото выставлять?", "А муж что скажет?" – отметили поклонники Поляковой.

"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска
"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Одразу видно хвойда,на мiсцi чоловiка я б дав по срацi
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel