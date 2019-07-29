"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска

Популярная украинская певица Ольга Полякова показала поклонникам горячие фото на отдыхе.
Соответствующими снимками поделилась она в своем Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"У меня отпуск! Ура!" – написала певица, представ перед пользователями в одном купальнике.
Оля Полякова на отдыхе
Instagram певицы
Пользователи восхитились фигурой поп-дивы и пожелали ей хорошо отдохнуть. "Кукла!", "Богиня", "Как всегда шикарно", "Аж слюни потекли", "Эффектная леди", "Хороша, чертовка!" – написали в комментариях.
Оля Полякова на отдыхе
Instagram певицы
Оля Полякова на отдыхе
Instagram певицы
Нашлись и те, кому излишняя откровенность пришлась не по душе. "Фигура красивая, но зачем такие фото выставлять?", "А муж что скажет?" – отметили поклонники Поляковой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.
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