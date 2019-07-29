"Хороша, чертовка!" Полякова подразнила фанатов горячими фото с отпуска

Популярная украинская певица Ольга Полякова показала поклонникам горячие фото на отдыхе.

Соответствующими снимками поделилась она в своем Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"У меня отпуск! Ура!" – написала певица, представ перед пользователями в одном купальнике.

Оля Полякова на отдыхе Instagram певицы

Пользователи восхитились фигурой поп-дивы и пожелали ей хорошо отдохнуть. "Кукла!", "Богиня", "Как всегда шикарно", "Аж слюни потекли", "Эффектная леди", "Хороша, чертовка!" – написали в комментариях.

Оля Полякова на отдыхе Instagram певицы

Оля Полякова на отдыхе Instagram певицы

Нашлись и те, кому излишняя откровенность пришлась не по душе. "Фигура красивая, но зачем такие фото выставлять?", "А муж что скажет?" – отметили поклонники Поляковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!