"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу. Видео и подробности

В пятницу, 8 марта, на канале СТБ вышел первый выпуск романтического шоу "Холостяк-9", главным героем которого стал музыкант, телеведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин.

Ключевым моментом премьеры стала церемония вручения роз: Холостяк выбрал из 25 девушек 17, которые будут бороться за его сердце (чтобы посмотреть полное видео выпуска от 08.03., доскрольте до конца страницы)

Так, участницами нового сезона "Холостяка" стали Юлия, Анастасия, Элизабет, Юля, Дина, Лиля, Елизавета, Аня, София, Каролина, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша и Вика.

Холостяк Никита Добрынин

Участницы "Холостяка-9", которые прошли дальше

Традиционно все девушки старались удивлять Холостяка, создавать положительные впечатления и передавать тайные записки. К примеру, Наташа предпочла удивить Никиту огромной подарочной коробкой, в которой сама же и пряталась. А вот Настя и вовсе потрясла, появившись на вечеринке из чемодана.

В свою очередь Оля и Каролина решили произвести впечатление на Добрынина откровенными нарядами. Первая заинтриговала холостяка обещанием показать все татуировки, которые есть на ее теле.

Розу первого впечатления Добрынин вручил Элизабет. Участница готовила для Никиты традиционное итальянское блюдо софичини, но опрокинула его на себя в лимузине.

Первое знакомство девочек друг с другом всегда отличается обменом "комплиментами" и "любезностями", которые вмиг исчезают с появлением холостяка. Войдя в зал, Никита Добрынин обратился ко всем участницам: отметил, что надеется встретить свою любовь на проекте.

На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока мужчина приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.

Смотреть онлайн 1 выпуск шоу "Холостяк-9" от 08.03.19

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