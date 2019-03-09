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"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу. Видео и подробности

7.3тЧитать материал на украинском

В пятницу, 8 марта, на канале СТБ вышел первый выпуск романтического шоу "Холостяк-9", главным героем которого стал музыкант, телеведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин.

Ключевым моментом премьеры стала церемония вручения роз: Холостяк выбрал из 25 девушек 17, которые будут бороться за его сердце (чтобы посмотреть полное видео выпуска от 08.03., доскрольте до конца страницы)

Так, участницами нового сезона "Холостяка" стали Юлия, Анастасия, Элизабет, Юля, Дина, Лиля, Елизавета, Аня, София, Каролина, Лилия, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша и Вика.

Холостяк Никита Добрынин

Холостяк Никита Добрынин

Участницы "Холостяка-9", которые прошли дальше

Участницы "Холостяка-9", которые прошли дальше

Традиционно все девушки старались удивлять Холостяка, создавать положительные впечатления и передавать тайные записки. К примеру, Наташа предпочла удивить Никиту огромной подарочной коробкой, в которой сама же и пряталась. А вот Настя и вовсе потрясла, появившись на вечеринке из чемодана.

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"Холостяк-9": что известно о новом сезоне романтического шоу

В свою очередь Оля и Каролина решили произвести впечатление на Добрынина откровенными нарядами. Первая заинтриговала холостяка обещанием показать все татуировки, которые есть на ее теле.

"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу

Розу первого впечатления Добрынин вручил Элизабет. Участница готовила для Никиты традиционное итальянское блюдо софичини, но опрокинула его на себя в лимузине.

"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу

Первое знакомство девочек друг с другом всегда отличается обменом "комплиментами" и "любезностями", которые вмиг исчезают с появлением холостяка. Войдя в зал, Никита Добрынин обратился ко всем участницам: отметил, что надеется встретить свою любовь на проекте.

"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу

На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока мужчина приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.

"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу
"Холостяк-9": как прошел первый выпуск шоу

Смотреть онлайн 1 выпуск шоу "Холостяк-9" от 08.03.19

Ранее OBOZREVATEL предлагал подборку самых известных холостяков украинского шоу-бизнеса. Среди желанных "звездных" женихов Украины – певцы, актеры и продюсеры.

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Место
Украина
Тег
Холостяк-9
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Kozak Natalia
Kozak Natalia
Arnold Carol, То що ж ти час витрачаєш на регулярні писульки?! Працюй, аж заслинься! Залиши нас у спокої. Тобі карту намалювати, щоб ти НАХ дібрався?
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Arnold Carol
Arnold Carol
Наразі компанія Google платить від $ 17 000 до $ 22 000 щомісяця для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці Tому, і протягом головного місяця роботи я заробив $ 20,544. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! Я роблю ..>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
В этом шоу явно не хватает конкурса на лучший минет
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