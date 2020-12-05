Представьте, что вы женщина в поисках серьезных отношений. И перед вами четверо мужчин:

- адвокат с собственным рестораном

- романтик, мечтающий о семье

- радиоведущий, у которого параллельно есть другая девушка

- юморист, любящий приставку и "drink&travel" ("drink&travel" - перемещение на протяжении вечера из заведения в заведение с целью употребления алкоголя – прим.авт.)

Кого выберете? А если следовать правилам шоу "Холостячка" - кого исключите?

Мы каждый день делаем выбор. Выбираем, что съесть на завтрак, что надеть на работу, с кем общаться на протяжении дня, о чем думать перед сном. Из этих выборов складывается жизнь. Чаще всего выборы эти достаточно очевидны: хотим есть – берем бутерброд, хотим утеплиться – надеваем свитер. Но когда речь заходит об отношениях, начинаются парадоксы. Например, женщина, мечтающая создать семью, заводит отношения с мужчиной, у которого семья уже есть. Или мужчина, склонный к ревности, связывается с кокеткой.

Почему так происходит? Потому что часто подсознательные, глубинные желания кардинально отличаются от тех, что люди сами себе озвучивают. И вроде есть стремление "построить семью", "доверять своей женщине", а на самом деле хочется игры. И для этого выбираются заведомо "сложные" партнеры. С которыми достичь обозначенных целей практически невозможно. Первопричины могут быть разные: детские травмы, деструктивные установки, "заевшие" сценарии… Но итог, как правило, один: диссонанс между ожиданиями и реальностью, попытки "переделать" партнера, неудовлетворенность отношениями…

Холостячка исключила адвоката. Он посвящал женщине стихи и обещал стабильную жизнь. Но это, похоже, не то, что на самом деле ей нужно. По моим прогнозам, следующий на вылет – романтик с мечтами о семье. А в финале – два друга (да, по иронии судьбы в реальной жизни ребята закадычные друзья): один ведёт двойную игру, со вторым, по словам самой Ксении, "ничего не понятно, и ничего не известно"…

А вы замечали, что люди часто выбирают заведомо "сложных" партнеров? А сами так делали?