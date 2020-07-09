Харламова застукали ночью в караоке после заявления о разводе с Асмус

Российский комик Гарик Харламов устроил для коллег и друзей закрытую вечеринку в одном из караоке-клубов на Новом Арбате в Москве (Россия).

Мероприятие, которое состоялось 4-5 июля, посвятили так называемой "шапке" – окончанию съемок проекта, пишет "СтарХит".

"Гарик – наш частый гость, потому что хозяин – его знакомый. На этот раз, когда он позвонил и попросил закрыть зал под частное мероприятие, пошутил, мол, заодно развод отмечу!" – рассказали изданию в заведении.

Харламов поет в караоке Скриншот StarHit

По словам источника, гости выпили много алкоголя и пели, а сам комик сыграл на гитаре. Вечеринка продолжалась с шести вечера до четырех утра. Несмотря на то, что на празднике было много актрис, Харламов вышел из караоке один, когда на улице уже рассвело.

Видео, как комик развлекался в караоке, можно посмотреть по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.