"Хамство - нацидея России": Козловский заступился за Серебрякова

Известный российский актер Данила Козловский заступился за своего коллегу Алексея Серебрякова, который назвал хамство и наглость национальной идеей своей страны.

В ток-шоу Олега Меньшикова "ОМ", которое опубликовано на видеохостинге Youtube, Козловский заявил, что Серебрякова нельзя упрекать за критику России.

"Люди, которые не стесняются говорить о своих болячках, о каких-то недостатках — это не отсутствие патриотизма", — заявил Козловский.

Отметим, ранее Серебряков также резко высказался о президенте России Владимире Путине, обвинив его в "бесконечном вранье и воровстве".

Как писал "Обозреватель", ранее сам Козловский рассказал о тотальной ненависти в России и обозвал своих сограждан хамами.