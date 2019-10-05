"Х-Фактор": онлайн все подробности 4 эфира 10 сезона

В субботу, 5 октября, в эфире телеканала СТБ состоится четвертый выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором еще одна группа музыкантов попытается впечатлить звездных судей.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Традиционно в первых выпусках участники из различных городов проходят кастинги. Те, кто получает одобрение судей, попадают в их команду. Все видео выступлений будут в нашем материале.

В этом году судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк. Также в шоу участвует Оля Полякова, которая за несколько часов до выпуска подзадорила публику.

"Не пропустите выступления наших смелых и талантливых участников. Включайте СТБ в 19:00", – написала она в Instagram, показав фото с Олегом Винником.

Напомним, что на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на втором кастинге Полякова не присутствовала. Вместо нее место члена жюри занял Алессандро Сафина. Все подробности второго эфира читайте в нашем материале.

В третьем выпуске было целых два состава жюри. Первый: Нино Катамадзе, которая вернулась на юбилейный выпуск, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Контратюк. Второй состав: Алессандро Сафина, Настя Каменских, Оля Полякова и Андрей Данилко.

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