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28 сентября • обновлено в 18:50
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"Х Фактор": онлайн 3 эфира 10 сезона

1.1т Читать материал на украинском

В субботу, 28 сентября, в эфире телеканала СТБ состоится третий выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором музыканты попытаются впечатлить звездных судей певческими талантами.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Традиционно в первых выпусках участники из различных городов проходят кастинги. Те, кто получает одобрение судей, попадают в их команду. Все видео выступлений будут в нашем материале.

В этом году судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк. Также в шоу участвует Оля Полякова, которая за несколько часов до выпуска подогрела публику анонсом.

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"Мы продолжаем открывать новые лица и голоса, так что готовьтесь удивляться", – написала она в Instagram.

Напомним, что на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на втором кастинге Полякова не присутствовала. Вместо нее место члена жюри занял Алессандро Сафина. Все подробности второго эфира читайте в нашем материале.

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Тема
Х-Фактор Украина
Персоны
Оля Полякова Андрей Данилко Настя Каменских (NK) Ігор Кондратюк
Место
Украина
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