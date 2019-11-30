"Х-Фактор-10": первый прямой эфир онлайн

В субботу, 30 ноября, в эфире телеканала СТБ стартовал 12 выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором завершится отбор участников и начнутся прямые эфиры.

В четырех категориях, распределенных на каждого члена жюри, для участия в проекте должно остаться по три участника. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий, а видео выступлений появятся в нашем материале.

"Х-Фактор-10" instagram /x.factor.ua

Главной интригой перед началом выпуска было – вернется ли Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы", на проект. В прошлом выпуске он заявил, что больше не может судействовать на "Х-Факторе", развернулся и вышел из студии.

Х-Фактор - вернется ли Данилко на проект instagram/x.factor.ua

Так, в категории "Девушки", которая досталась Игорю Кондратюку, остались: Юлия Бордунова, Элина Иващенко и Мария Стопник.

В категории "мужчины", которая досталась Насте Каменских, остались: Юрий Каналош, Артем Забелин и Антон Вельбой.

В категории Оли Поляковой "Старше 30" остались: Георгий Колдун, Людмила Базелюк и Аня Иваница.

В этот раз правила меняются: в конце эфира покинут проект сразу четыре участника.

За судейский пульт вышли в начале лишь Оля Полякова в образе Круэллы Де Виль и Игорь Кондратюк. Как стало известно, Настя Каменских ушла на музыкальный фестиваль.

Оля Полякова в образе Круэллы Де Виль Кадр из видео

Юлия Бордунова вышла на сцену первым номером. Как стало известно, украинская защитница – беременна. Она выступила с песней Насти Каменских "Обіцяю". Она была спокойной и получала удовольствие от сцены. Полякова заметила, что Бордунова сильно изменилась с момента прихода на проект. Юлия превратилась из воина в смешную и нежную женщину.

Вторым номером вышел сердцеед Георгий Колдун. Перед выходом музыканта Кондратюк выбрал в зале человека, которого посадил на место Данилко. Им оказался именинник Александр. Георгий чувственно исполнил песню Валерия Меладзе "Как ты красива сегодня". Главный вопрос поклонниц: Колдун – не женат, но у него есть девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи предупреждали участников, что тренировочный лагерь станет настоящим испытанием, так как в юбилейный сезон на шоу пришло очень много талантливых музыкантов. Первый выпуск после кастингов можно посмотреть по ссылке.

Во время второго тренировочного лагеря судьям пришлось решить, кто поедет домой, а кто останется.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!