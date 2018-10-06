"Х-Фактор-9": на сцене кастинга появилась легендарная певица

Изюминкой шестого кастинга шоу "Х-Фактор-9" в Днепре стало появление легендарной украинской певицы Нины Матвиенко на сцене.

Видеозапись шоу обнародована на официальном Youtube-канале шоу.

Она пришла на проект, чтобы поддержать участника - французского певца Поля Манондиза. Мужчина оказался в Украине из-за любви: он полюбил девушку из Киева и остался здесь. Теперь он намерен построить свою музыкальную карьеру в Украине.

Француз исполнил Mozart Opera Rock "J'accuse mon père". А после его выступления на сцене появилась Нина Матвиенко.

"В украинском шоу-бизнесе моя мама - это Нина Матвиенко, потому что она дает мне много позитивной энергии", - рассказал Поль.

"Жена его показала в записи, как он поет "Квітка-душа". Он только сказал, что очень хочет познакомиться с этой певицей", - поделилась Нина Матвиенко.

Француз получил четыре "да" от судей "Х-Фактора" и прошел на следующий этап конкурса.

Однако не всем зрителям понравилось появление легендарной украинской певицы на сцене шоу.

"Ничего особенного... И кумовство Нины Матвиенко в этом случае - вообще здесь лишнее...﻿", - пишут пользователи в комментариях под видео.

При том, что многих голос француза покорил и ему предлагают обязательно спеть дуэтом с Олегом Винником.

"Французская харизма и вокал касаются души, не знаю, зачем он здесь, если он уже готовый певец", "Дуэт с Винником обязателен! Они просто порвут всех!﻿", "Стильный дядя, и спел здорово, одно из лучших выступлений эфира", - пишут зрители под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, киевская группа "Lucky4" впечатлила своим выступлением во время пятого кастинга вокального шоу "Х-фактор", а фанаты в сети сравнили их с Монатиком.