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14 сентября • обновлено в 19:35
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''Х-Фактор-10": все подробности первого кастинга нового сезона

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В субботу, 14 сентября, в эфире телеканала СТБ стартовал десятый сезон вокального шоу "Х-фактор", в котором украинцы пытаются впечатлить звездных судей своими певческими способностями.

OBOZREVATEL следил за ходом событий. Традиционно в первых выпусках участники из различных городов проходят кастинги. Те, кто получает одобрение судей, попадают в их команду. Все видео выступлений будут у нас в материале.

''Х-Фактор-10": все подробности первого кастинга нового сезона

В креслах судьей снова оказались Андрей Данилко и Настя Каменских. К звездным наставникам присоединилась певица Оля Полякова, а также итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.

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Первой на сцену вышла Ася Ярмолюк, которая приехала на кастинг шоу в Харькове из Кривого Рога. Девушка прекрасно спела песню The Hardkiss "Мелодія". Судьи пришли в восторг и сказали ей единогласное "да", поэтому девушка отправилась в тренировочный лагерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель проекта "Х-Фактор"-9 Владислав Онищенко из группы ZBSband связал себя узами брака c российской актрисой, звездой сериала "Универ. Новая общага" Анастасией Ивановой.

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Х-Фактор Украина
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