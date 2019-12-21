"Х-Фактор-10": все подробности большого финала

В субботу, 21 декабря, на СТБ стартовал большой финал популярного вокального шоу "Х-Фактор".

На проекте осталось всего четверо исполнителей, которые будут биться за первое место. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий, а видео выступлений появятся позже в нашем материале.

До финала дошли Георгий Колдун, Антон Вельбой, Элина Иващенко и Маша Стопник. Участникам предстоит выступить в дуэте с топовыми украинскими звездами: Олегом Винником, Сергеем Бабкиным и Максом Барских. Имя четвертого артиста станет известно только во время эфира.

Борьба будет напряженной, ведь только два участника попадут в суперфинал по итогам голосования. Каждый финалист исполнит авторскую песню.

Первым номером вышла Маша Стопник. В прошлый раз она чуть не вылетела, но девушку спасла песня "за жизнь". Финалистка в этот раз избавилась от стеснений и устроила зажигательные танцы на сцене. Полякова заявила, что Маша выступила энергично и отлично. Каменских присоединилась к коллеге, поблагодарив Стопник за яркое начало шоу. В свою очередь, Данилко был удивлен, что до финала Маша дошла с легкостью и без усталости.

Вторым номером вышел Антон Вельбой. По мнению Данилко, юбилейный сезон "Х-Фактора" у многих будет ассоциироваться именно с этими участником. Финалист из группы Каменских Антон намного увереннее исполнил песню, с которой пришел на прослушивания. Сразу же в глаза бросилась прическа Вельбоя – синие волосы. Полякова заявила, что это было самое удачное выступление Антона в проекте. Кондратюк от себя добавил, что Вельбой является готовым артистом.

Третьим номером вышел любимец женщин Георгий Колдун. Начало выступления было сдержанным, но уже во второй половине песни финалист зажег зал. Каменских сказала участнику, что он находится в топе по просмотрам в соцсетях. По словам Данилко, Колдун выступил достойно. А Кондратюк был очень удивлен, что Георгий не загорелся, когда из двух гитар вырвался огонь.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной интригой перед началом первого эфира было – вернется ли Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы", на проект. Он говорил, что больше не может судействовать на "Х-Факторе", развернулся и вышел из студии.

Тем не менее, во время первого эфира шоумен все же вернулся, заявив, что лично выбрал участников. Все подробности можно посмотреть по ссылке.

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