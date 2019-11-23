"Х-Фактор-10": смотреть онлайн 11 выпуск

В субботу, 23 ноября, в эфире телеканала СТБ состоится 11 выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором пройдет решающий отбор участников.

На проекте осталось 24 музыканта, из которых лишь 12 смогут пройти дальше, по три на каждого члена жюри. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий, а видео выступлений появятся в нашем материале.

Оля Полякова, Настя Каменских, Андрей Данилко и Игорь Кондратюк получат каждый свою категорию, после чего станут конкурентами.

Как сообщал OBOZREVATEL, до тренировочного лагеря прошло ровно восемь выпусков, в ходе которых членам жюри нужно было отобрать самых ярких и интересных участников. Все подробности последнего кастинга можно узнать по ссылке.

В этом году постоянными судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк и Оля Полякова. Также на кастинги приглашались: Алесандро Саффина, Нино Катамадзе и Дмитрий Шуров.

Судьи предупреждали участников, что тренировочный лагерь станет настоящим испытанием, так как в юбилейный сезон на шоу пришло очень много талантливых музыкантов. Первый выпуск после кастингов можно посмотреть по ссылке.

Во время второго тренировочного лагеря судьям пришлось решить, кто поедет домой, а кто останется. Конкурсантов разделили на два автобуса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!