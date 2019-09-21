''Х-Фактор-10": подробности второго кастинга нового сезона

В субботу, 21 сентября, в эфире телеканала СТБ состоится второй выпуск десятого сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором украинцы пытаются впечатлить звездных судей певческими талантами.

OBOZREVATEL будет следить за ходом событий. Традиционно в первых выпусках участники из различных городов проходят кастинги. Те, кто получает одобрение судей, попадают в их команду. Все видео выступлений появятся в нашем материале.

В этом году судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк, а также новый звездный тренер Оля Полякова.

Судьи "Х-Фактор": Андрей Данилко, Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова instagram /x.factor.ua

Напомним, что на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

Как выглядят музыканты, которых отобрали судьи в первом выпуске – фото

"Х-Фактор" – первые 11 участников, прошедших кастинг instagram /x.factor.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель проекта "Х-Фактор"-9 Владислав Онищенко из группы ZBSband связал себя узами брака c российской актрисой, звездой сериала "Универ. Новая общага" Анастасией Ивановой.

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