''Х-Фактор-10": онлайн подробности второго выпуска после кастингов

В субботу, 16 ноября, в эфире телеканала СТБ состоится 10 выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором исполнители попытаются впечатлить звездных судей после тренировочных лагерей.

Те участники, кто получил минимум 3 "да" от судейской четверки, должны будут доказать, что достойны участвовать в прямых эфирах. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий, а видео выступлений будет в нашем материале.

"Х-Фактор-10" instagram /x.factor.ua

Незадолго до начала эфира в официальном Instagram-канале шоу организаторы заинтриговали зрителей. На 10 выпуск приглашен особый гость.

Как сообщал OBOZREVATEL, до тренировочного лагеря прошло ровно восемь выпусков, в ходе которых членам жюри нужно было отобрать самых ярких и интересных участников. Все подробности последнего кастинга можно узнать по ссылке.

В этом году постоянными судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк и Оля Полякова. Также на кастинги приглашались: Алесандро Саффина, Нино Катамадзе и Дмитрий Шуров.

Судьи предупреждали участников, что тренировочный лагерь станет настоящим испытанием, так как в юбилейный сезон на шоу пришло очень много талантливых музыкантов. Первый выпуск после кастингов можно посмотреть по ссылке.

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