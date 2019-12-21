"Х-Фактор-10": названы суперфиналисты

В субботу, 21 декабря, на телеканале СТБ состоялся большой финал популярного вокального шоу "Х-Фактор", в котором определились два суперфиналиста.

Так, по итогам голосования зрителей за главную победу в юбилейном сезоне этого проекта будут биться Георгий Колдун из команды Оли Поляковой и Элина Иващенко из команды Игоря Кондратюка.

Элина Иващенко instagram/xfactorstb

Участники прошли долгий и тяжелый путь, успели вырасти за полгода на проекте, как исполнители. С самых первых выпусков они были фаворитами зрителей.

Георгий Колдун instagram/xfactorstb

В финале они показали сразу по три номера: исполнили композиции, с которыми пришли на кастинги, спели дуэтом со знаменитостями и презентовали авторские песни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в десятом юбилейном сезоне шоу "Х-Фактор" было очень много талантливых участников. Судьи признавались во время кастингов, что это чуть ли не самый сильный год.

На отборах в качестве членов жюри также участвовали приглашенные гости: Нино Катамадзе, Алессандро Сафина, Олег Винник, Дмитрий Шуров.

До прямых эфиров дошло всего 12 участников в следующих категориях: "девушки", "парни", "старшие 30+" и "группы". Главной интригой перед началом первого эфира было – вернется ли Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы", на проект.

Он говорил, что больше не может судействовать на "Х-Факторе", развернулся и вышел из студии. Тем не менее, во время первого эфира шоумен все же вернулся, заявив, что лично выбрал участников. Все подробности можно посмотреть по ссылке.

В финале у Данилко не осталось ни одного участника. Все подробности читайте в нашем материале.

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