"Х-Фактор-10": кто победил в юбилейном сезоне

Победительницей юбилейного сезона музыкального шоу "Х-Фактор" на телеканале СТБ стала суперфиналистка из команды Игоря Кондратюка Элина Иващенко.

Талант девушки заметили еще на прослушиваниях, после чего члены жюри признали ее самой лучшей вокалисткой проекта в этом году (чтобы посмотреть лучшие выступления победительницы "Х-Фактор-10", проскролльте до конца страницы).

Уже во время прямых эфиров Элина травмировала ногу, из-за чего ее наставнику пришлось в корне менять номера. Девушке нельзя было активно двигаться, но, несмотря на боль, она достойно выступала перед зрителями. С самых первых выпусков она исполнила такие сложные композиции, как: "Выше облаков" Тины Кароль, "Кукушка" Виктора Цоя, "Танцы на стеклах" Макса Фадеева.

Элина Иващенко на "Х-Факторе" instagram/elinaivashchenko.fan

От эфира к эфиру Иващенко была одной из первых, кого оставляли в шоу после зрительского голосования. А ролики c ее участием активно смотрели в YouTube.

Элина Иващенко на "Х-Факторе" instagram/xfactorstb

На "Х-Факторе" также стало известно, что Элина собирается участвовать в Нацотборе на Евровидение-2020. В финале она представила авторскую песню Get Up, с которой выступит на сцене перед главным музыкальным событием года.

Видео: выступления Элины Иващенко на "Х-Фактор-10"

Как сообщал OBOZREVATEL. в финале выбыли Маша Стопник из команды Кондратюка и Антон Вельбой из команды Насти Каменских. Андрей Данилко к предпоследнему эфиру уже остался без подопечных. Все подробности финала можно прочитать в нашем материале.

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