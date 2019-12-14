"Х-Фактор-10": что будет в третьем прямом эфире

В субботу, 14 декабря, на СТБ состоится третий прямой эфир вокального шоу "Х-Фактор".

С каждым выпуском страсти на проекте накаляются, а участников становится все меньше. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий, а видео выступлений появятся в нашем материале.

"Х-Фактор-10" instagram /x.factor.ua

Во втором эфире шоу покинули Артем Забелин и FURMAN TRASH POLKA BAND. За зрительские симпатии в этот раз будут биться Элина Иващенко, Георгий Колдун, Антон Вельбой, Маша Стопник, Анна Иваница и ROMAX.

В третьем прямом эфире зрителей порадует выступлением популярная украинская певица ONUKA.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной интригой перед началом первого эфира было – вернется ли Андрей Данилко, которому досталась категория "Группы", на проект. Он говорил, что больше не может судействовать на "Х-Факторе", развернулся и вышел из студии.

Тем не менее, во время первого эфира шоумен все же вернулся, заявив, что лично выбрал участников. Все подробности можно посмотреть по ссылке.

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