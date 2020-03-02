Группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет в середине мая в Нидерландах.

Об этом вечером в понедельник, 2 марта, сообщил лидер коллектива Илья Прусикин в эфире программы "Время" на Первом канале.

Прусикин не ожидал, что им предоставят такой шанс: "Но раз выпал, то мы сделаем все, что в наших силах. А дальше – будь, что будет".

"Это огромная ответственность. Поначалу мы радовались, потом пришел страх... Песня будет веселой. Не беспокойтесь, у нас все тип-топ, вы будете удивлены", – пообещал он.

Премьера песни, с которой Little Big выступят в Роттердаме, состоится в ближайшие дни.

Группа Little Big была создана в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав также входят Сергей Макаров, Софья Таюрская и Антон Лиссов. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, активно высмеивает тему стереотипов о национальностях, в том числе о россиянах.

Впервые о себе коллектив заявил 1 апреля, выпустив на YouTube клип "Every Day I’m Drinking". А уже на следующий день состоялось первое публичное выступление в клубе "А2" на разогреве у Die Antwoord.

Little Big Instagram

Широкому кругу зрителей Little Big более известны по YouTube, где на их канал подписаны почти 5 миллионов пользователей. Самую популярную работу команды Прусикина SKIBIDI за год посмотрели более 360 миллионов раз.

Ниже предлагаем ознакомиться и с другими клипами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).

По результатам Национального отбора на Евровидение, Украину на конкурсе будет представлять группа Go_A, которая одержала уверенную победу в финале, 22 февраля.

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