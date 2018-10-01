"Грудь шикарная": Лобода показала новое сексуальное фото

Украинская певица Светлана Лобода восхитила сеть эротическим фото.

Так, на снимке артистка позирует в черном бюстгальтере и черном жакете, который в кадре она снимает с плечей. Лицо Лободы прикрывают стильные очки. Пикантное изображение опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

"Говорят, время все изменит, но всякий раз оказывается, что приходится менять все самому", - написала певица под фото.

Поклонники в сети оценили снимок звезды, и посчитали его очень привлекательным. Также они наделали комплиментов формам Лободы и согласились с ее философскими мыслями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова заинтриговала сеть роскошным подарком.