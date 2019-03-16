Грозит ампутация? Началову срочно прооперировали

Врачи в срочном порядке прооперировали известную российскую певицу Юлию Началову, которая находится в тяжелом состоянии.

Ни родители звезды, ни ее официальные представители пока не дают никаких комментариев, пишет Star Hit. При этом сообщается, что ранее ей была проведено хирургическое вмешательство на ноге.

В результате, у Началовой открылось сильное кровотечение. Врачам не сразу удалось его остановить. Ранее также звучали предположения о том, что из-за начавшейся гангрены звезде может грозить ампутация.

Юлия Началова "АиФ"

"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят... Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких", — рассказал ее врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Поначалу менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, — поделилась подробностями в социальных сетях.

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