Грэмми-2020: объявлены номинанты престижной премии

В среду, 20 ноября, были объявлены номинанты на 62-ю Церемонию награждения "Грэмми-2020", которая состоится 26 января.

Соответствующая информация была опубликована на сайте музыкальной премии, на которой известные музыканты будут соревноваться за престижную награду.

Сайт: Грэмми

Так, в категории "альбомгода" выдвинули следующих номинантов: Bon Iver – i,i; Lana Del Rey – Norman F***ing Rockwell!; Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?; H.E.R. – I Used to Know Her; Lil Nas X – 7; Lizzo – Cuz I Love You; Vampire Weekend – Father of the Bride.

Билли Айлиш instagram/billieeilish

В категории "песнягода" будут проходить следующие композиции: Lady Gaga – "Always Remember Us This Way"; Billie Eilish – "Bad Guy"; Brandi Carlile – "Bring My Flowers Now"; H.E.R. – "Hard Place"; Taylor Swift – "Lover"; Lana Del Rey – "Norman F***ing Rockwell"; Lewis Capaldi – "Someone You Love", Lizzo – "Truth Hurts".

Леди Гага instagram/ladygaga

Категория "лучшийновыйартист": Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalía, Tank and the Bangas, Yola.

Lizzo instagram/lizzobeeating

За награду в категории "записьгода": Bon Iver - "Hey Ma", Billie Eilish -"Bad Guy", Ariana Grande - "7 Rings", H.E.R. – "Hard Place", Khalid – "Talk", Lil Nas X – "Old Town Road", Lizzo – "Truth Hurts", Post Malone – "Sunflower".

Ариана Гранде instagram/arianagrande

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе прошла 61-я церемония вручения премии "Грэмми". Победителей прошлого года можно узнать по ссылке.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!