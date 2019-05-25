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/Новости шоу-бизнеса

"Говорящие си**ки": известная в России блогер раскрыла секрет популярности

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Известная в России блогер Наталья Краснова в интервью ведущей Регине Тодоренко призналась, что выставляет грудь напоказ, чтобы привлечь внимание зрителей.

Как это работает, она рассказала в программе "Пятница с Региной" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Да, честно. Даже девочек, оказывается, привлекают си*ьки. Ну вот, мне сказали: "Приди, как тебе удобно". Сначала думала, может как-то красиво одеться. Потом думаю, да ладно у нас же женские разговорчики", – рассказала Краснова.

Наталья Краснова

Наталья Краснова

Instagram Натальи Красновой

По ее словам, в интернете в отличие от телевидения сразу понятно, хорошо ли заходит контент. Это можно проследить за количеством лайков, дизлайков и комментариев.

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"Если есть грудь в кадре – сразу много просмотров, миллион за один день в Instagram. Они пишут: "я сначала подписался на тебя, думал просто – "о, говорящие си**ки". Потом слушаю, а ты оказывается какие-то теории знаешь, психологию изучала", – посмеялась она.

Наталья Краснова в машине

Наталья Краснова в машине

Instagram

Справка: Наталья Краснова – участница клуба КВН, юмористических передач "Камеди Баттл", "Стендап", ведущая юмористического бьюти-блога на YouTube. На ее аккаунт в Instagram подписано 2,2 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Краснова нарвалась на комплемент от президента России Владимира Путина. Она спросила, когда блогинг станет профессией.

"Вы выглядите моложе своего возраста. Мы знаем, за счет чего живут блогеры — за счет рекламных денег. У вас, судя по всему, это хорошо получается", - ответил тогда Путин.

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Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесКрасотаблогер
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Эта Краснова- сестра смирновой? очень похожи! Умом!
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