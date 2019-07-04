Звезду "Кухни" заподозрили в тайной свадьбе

Поклонники заподозрили, что российская актриса Татьяна Арнтгольц и звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев тайно поженились.

Как сообщает "СтарХит", к такому выводу фанаты пришли, увидев кольцо на безымянном пальце звезды, когда та разместила фотографию на своей странице в Instagram.

Парочка долго скрывала свои отношения, пока в декабре 2018 года Арнтольц все же не призналась журналистам, что они давно вместе. Однако подробности актеры решили держать при себе.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц instagram/arntgolts_tatyana_fangroup

"Мы с Марком, действительно, пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим", — рассказывала зимой Татьяна.

Звезда "Кухни" после этого часто делился совместными фотографиями с возлюбленной. Они ездили на отдых в Таиланд, а сейчас отправились в Вену. Недавно актриса показала снимок с кольцом, из-за чего у поклонников больше не осталось сомнений, что парочка расписалась.

Татьяна Арнтгольц с кольцом instagram/tarntgolts_fan

Она не делала никаких намеков, но пользователям хватило только одного кадра. "А на пальчике колечко! Обручальное? Вы с Марком официально женаты", – спрашивали в комментариях, но ответа так и не получили.

Арнтгольц instagram/tarntgolts_fangroup_official

Еще больше поводов для счастья и подозрений фанатов дал Марк, показав, как отправился в Венскую оперу в смокинге. На него сразу накинулись с комплиментами. "Жених", "Красавчик", – заметили поклонники. Некоторые предположили, что парочка сыграла свадьбу и приехала в романтичный город на медовый месяц.

Богатырев и Арнтгольц instagram/marchi25

Марк Богатырев instagram/marchi25

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