Звезду "Игры престолов" заподозрили в романе с известным актером. Фото

Звезду "Игры престолов" Эмилию Кларк и актера Мэтта Смита, сыгравший молодого принца Филиппа в сериале "Корона", заметили на свидании в одном из ресторанов в Лондоне.

Снимки пары опубликовало издание The Sun. На них видно, как пара прогуливалась после совместного ужина (фото смотрите ниже).

Знаменитости познакомились в 2015 году во время съемок фильма "Терминатор: Генезис". Пока актеры никак не прокомментировали слухи об их романе.

Напомним, в 2018 году Кларк встречалась с режиссером Чарли Макдауэлл, но через некоторое время пара рассталась. Смит ранее встречался с актрисой Лили Джеймс, но в конце 2019 года появились слухи об их расставании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кларк вместе с помощником режиссера Томом Тернером сфотографировали во время прогулки в одном из парков Лондона. Пару заподозрили в романе. Инсайдер рассказал Daily Mail, что они всерьез увлечены друг другом и строят планы на будущее.

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