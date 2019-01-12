Звезда сериала ''Мажор'' избил жену: как начиналась их история любви

Актер Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце, слухи об избиении которой появились накануне, продают свой дом.

Как передает "Стархит", речь идет о загородном коттедже в Подмосковье за 25 миллионов рублей (около 10,6 миллионов гривен).

Актеры отмечают, что цена 245 метрового дома с большим участком занижена, так как и сама земля, и отделка стоили намного дороже.

instagram.com/agataagata

"Друзья! Мы продаем наш любимый дом. Тому, к кому он перейдет, правда, сильно повезет. Мы можно сказать, от сердца отрываем, из рук в руки отдаем. Строили мы для себя, поэтому все очень удобно и качественно. Для детей — идеально! Соседи — крутые. Вокруг горнолыжных курортов — штук семь", — написала Агата в Instagram.

Известно, что дом находится в охраняемом по периметру поселке с гостевой парковкой, зоной отдыха, детской площадкой и бассейном.

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Avito.ru

Напомним, ранее в сети появилась информация, что Прилучный избил Муцениеце накануне Нового года в подмосковье, после чего закрыл жену дома и не выпускал.

Эту информацию ни актер, ни Алла не комментировали. Зато пиар-менеджер назвала бредом, добавив, что в семье все живут мирно.

После инцидента Агата Муцениеце опубликовала неожиданное фото с мужем.

Прилучный и Муцениеце познакомились в декабре 2010 года, когда началась их совместная работа над сериалом "Закрытая школа".

"Мы постоянно общались на площадке, играли влюбленную пару и это было тяжело, если честно... Окончательное осознание того, что Аната — та, с которой я хочу быть, пришло во время киношного поцелуя. Тогда я понял: я нашел свою единственную", — рассказал о начале истории любви Павел wday.ru.

Уже в августе 2011 года пара поженилась, оформив отношения в одном из московских ЗАГСов.

За годы брака у них родились сын Тимофей и дочь Мия.

instagram.com/agataagata

Как писал OBOZREVATEL, российский актер театра и кино Марат Башаров, звезда картин "Граница. Таежный роман", "Турецкий гамбит", жестоко избил супругу Елизавету.

После ссоры она была вынуждена обратиться в травмпункт, так как супруг в гневе сломал ей нос.

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