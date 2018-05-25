Звезда "Дома-2" публично высмеяла Брежневу

Звезда телевизионного шоу "Дом-2", российская ведущая Алена Водонаева публично потроллила украинскую певицу Веру Брежневу.

В своем едком комментарии, оставленном под одним из постов Веры в социальной сети Instagram, Водонаева высказалась по поводу отношений Брежневой с ее мужем, музыкальным продюсером Константином Меладзе. Об этом передает 7D новости.

Вера Брежнева Instagram @ververa

Раздор между девушками начался еще летом 2017 года, когда Алена опубликовала пост, в котором раскритиковала российский шоу-бизнес, но не назвала никаких имен. Телеведущая рассуждала о том, как молодые певицы уводят мужей из семей. После этого Алена обнаружила, что Вера заблокировала ее в Instagram.

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"Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт — я в блоке", — говорила тогда звезда "Дома-2".

Алена Водонаева Instagram @alenavodonaeva

Затем под постом Брежневой с раритетной фотографией Водонаева едко написала: "Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А одна аж живет. Искренняя. Светлая. Честная".

Судя по всему, таким образом Алена подколола артистку, которая уже три года замужем за 55-летним Константином Меладзе, так как ради нее он бросил свою семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева показала милое фото с супругом.