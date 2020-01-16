"Зола" и "Настоящая женщина": правда ли их написал Мишустин

Российское издание "Ведомости" утверждает, что кандидат в российские премьеры Михаил Мишустин написал музыку к хитам Григория Лепса "Зола" и "Настоящая женщина".

При этом представитель Лепса сообщил "Ведомости", что указанную музыку написал однофамилец Мишустина.

Стоит отметить, что и сам Лепс сделал опровержение.

"Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам музыкантам оставьте музыку", - заявил Лепс телеграм-каналу "Подъем".

В то же время в реестре Российского авторского общества Мишустин указан автором музыки для "Настоящей женщины" из альбома Лепса "Пенсне" 2011 года и "Золы" из альбома "Апгрейд" 2016.

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Дата рождения, указанная в реестре, совпадает с датой рождения самого Мишустина – 3 марта 1966 года.

Кроме того, "Ведомости" нашли поздравления российского государственного деятеля Германа Грефа ко дню рождения Мишустина, датированные 2012 годом. Там Греф назвал Мишустина "композитором, который пишет прекрасную музыку" и отметил, что некоторые написанные им песни стали хитами.

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