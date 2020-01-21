"Жириновский - гей?" Сотрудничавший с политиком Панин ответил подписчику

Одиозный актер Алексей Панин рассказал о своей политической карьере и ответил на вопрос по поводу сексуальной ориентации лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
В своем Instagram-аккаунте Панин выложил фотографию с одного из съездов политической силы, на которой запечатлен он и Жириновский.
Депутатские будни. Все мысли о России Матушке.🇷🇺 Моя политическая карьера была самой короткой в мире, но это было круто.👍 Повеселились от души. #АлексейПанин #Панин #депутат #ГосДума #ЗакСобрание #заксобраниекраснодар #ЛДПР #Жириновский #Россия #палитика #выборы P.S. Тогда я ещё верил что в этой "прекрасной" стране можно что-то изменить #актёр
"Депутатские будни. Все мысли о России Матушке. Моя политическая карьера была самой короткой в мире, но это было круто. Повеселились от души. P.S. Тогда я ещё верил что в этой "прекрасной" стране можно что-то изменить", - прокомментировал фото актер.
Один из подписчиков поинтересовался у Панина, правда ли, что Жириновский – гей.
"Понятия не имею. Мне всё это не интересно. Я про личную жизнь людей", - ответил актер.
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