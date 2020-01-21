"Жириновский - гей?" Сотрудничавший с политиком Панин ответил подписчику

Одиозный актер Алексей Панин рассказал о своей политической карьере и ответил на вопрос по поводу сексуальной ориентации лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

В своем Instagram-аккаунте Панин выложил фотографию с одного из съездов политической силы, на которой запечатлен он и Жириновский.

"Депутатские будни. Все мысли о России Матушке. Моя политическая карьера была самой короткой в мире, но это было круто. Повеселились от души. P.S. Тогда я ещё верил что в этой "прекрасной" стране можно что-то изменить", - прокомментировал фото актер.

Один из подписчиков поинтересовался у Панина, правда ли, что Жириновский – гей.

"Понятия не имею. Мне всё это не интересно. Я про личную жизнь людей", - ответил актер.

Читайте также:

Жириновский оправдался за раздачу денег "крепостным и холопам"

"Простите нас, Украинцы!" Панин обратился к Зеленскому

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!