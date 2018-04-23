Жестокое убийство и ограбление: за что сидели родные "самого красивого в мире" преступника. Фото семьи

В семье "самого красивого преступника в мире" Джереми Микса далеко не он один имеет криминальное прошлое.

О преступлениях других членов семьи написал Daily Mail.

Так, оказалось, что отец красавчика - Филипп - был заключен в тюрьму в 1984 году, когда его сыну было всего девять месяцев. Его осудили за жестокое убийство, в котором он 36 раз ударил женщину и задушил ее, и изнасилования другой женщины. Он провел все годы, кроме одного года жизни его 34-летнего сына, за решеткой и был освобожден из тюрьмы только в сентябре прошлого года.

Отец Daily Mail

Между тем, мать Джереми - 63-летняя Кэти - бывшая героиновая наркоманка, также имеет долгую судимость за ряд правонарушений. Она была в тюрьме много раз, в результате чего Джереми с 12 лет воспитывали старшая сестра Леанна.

Мать Daily Mail

Старший брат – 39-летний Джереми Эмери имел судимость за ограбление, а также за покупку выпивки для несовершеннолетнего.

Брат Daily Mail

43-летняя сестра Кармелла имеет судимость за мелкие кражи, хранение каннабиса и нарушения правил вождения.

Сестра Daily Mail

Напомним, что сам Джереми Микс отбывал наказание за незаконное хранение огнестрельного оружия. Его задержали в июне 2014 года в Стоктоне, штат Калифорния. В феврале 2015 года мужчину приговорили к двум годам тюрьмы. Кроме того, его обязали пройти 500-часовую программу реабилитации для лиц, страдающих от пристрастия к запрещенным препаратам.

Как сообщал "Обозреватель", гражданская жена Микса - наследница миллиардной империи, дочка владельца бренда Topshop Хлоя Грин ждет ребенка.