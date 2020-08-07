Жена и любовницы Лукашенко: какие тайны скрывает личная жизнь белорусского "диктатора"

Личная жизнь президента Беларуси Александра Лукашенко перед выборами с новой силой интересует публику. Известно, что он уже более 40 лет женат на учительнице Галине Желнерович, но пара живет отдельно и официально их брак не был расторгнут. Между тем, главе Беларуси постоянно приписываю множество других романов.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал информацию о том, кто они – "любимые женщины" Лукашенко, которых в разное время замечали в его окружении.

Законная жена, которая не стала первой леди

Официально Александр Григорьевич Лукашенко с 1975 года состоит в браке с женщиной по имени Галина. Она– мать двоих старших детей президента Виктора и Дмитрия. Как известно, супруги уже более 30-ти лет как не вместе. До 1994 года они жили в деревне. А когда Лукашенко стал президентом Беларуси и переехал в Минск, Галина отказалась последовать за ним. На вопрос, почему живет отдельно от мужа, говорила: "Я сама выбрала такую жизнь".

Александр Лукашенко и его жена Галина

Личный врач Лукашенко

Вскоре после первых выборов у Лукашенко появился личный врач. Им стала 29-летняя эндокринолог Ирина Абельская. Женщина сопровождала президента Беларуси повсюду – на рабочих встречах, в деловых поездках, в отпуске.

Ирина Абельская и Александр Лукашенко (коллаж)

В 2008 году белорусские СМИ заговорили о тайном роман Лукашенко с Абельской. Это случилось после того, как президент представил публике своего внебрачного сына Николая. Тогда же и появились слухи о том, что матерью мальчика является именно Ирина.

Александр и Николай Лукашенко, Ирина Абельская (коллаж)

Сам Лукашено никогда официально не говорил о том, кто же на самом деле является матерью Николая. К слову, по информации СМИ, Александр Григорьевич расстался с Ириной еще в 2007 году, причина – неизвестна.

Отметим: у Ирины Абельской есть еще старший сын Дмитрий от первого брака. Молодой человек пошел по стопам мамы и стал медиком. Сейчас женщина работает в Республиканском клиническом медицинском центре Управления делами президента, где она занимает пост главного врача.

Не девушка – песня

Еще одной заметной пассией Лукашенко стала певица Ирина Дорофеева. В 2007 году, посетив ее Театр песни, он лично утвердил государственную программу "Ирина Дорофеева – лицо Беларуси". Изображения певицы появлялись на улицах Минска, пакетах, майках, бейсболках. Она сопровождала президента в отпусках в Сочи, жила в его резиденции во время фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

Однажды, в день рождения Лукашенко, певица подарила ему песню под названием "Ангел мой несравненный, неземной и нереальный". В ответ на откровенный жест президент Беларуси также публично поздравил певицу в день ее рождения с экрана телевизора.

Ирина Дорофеева и Александр Лукашенко (фото – president.gov.by)

К слову, сама Дорофеева никогда не подтверждала слухи о своих отношениях с президентом Беларуси, но и не делала официальных заявлений, опровергающих их. В ответ на все вопросы про свои отношения с Лукашенко она говорила лишь о значимости своей программы для продвижения белорусского искусства.

Марта, Полина и "девушки из службы протокола"

В 2008 году, на праздничном концерте по случаю Дня независимости Беларуси, Лукашенко заметили вместе с юной шатенкой. Ей оказалась 18-летняя Марта Голубева, солистка ансамбля "Верасы".

На следующий год она сопровождала Лукашенко на открытии обновленного Большого театра оперы и балета. Одновременно с вокальной карьерой Марта начала сниматься в фильмах и телесериалах, в основном – российских. Сегодня ее фильмография насчитывает более 20 мелодрам и романтических комедий.

Александр Лукашенко и Марта Голубева (справа) ridus.ru

В последний раз на публике Марту в окружении Лукашенко заметили на финале конкурса "Мисс Беларусь-2016". На том же мероприятии рядом с Лукашенко сидела еще одна молодая брюнетка, модель и телеведущая "Беларусь-1" Полина Шуба. В интервью Ксении Собчак Александр Григорьевич сам признавался, что знает Полину с 12 лет. Еще подростком она вручала ему цветы на открытии дома культуры в Старых Дорогах.

Непродолжительное время Полина работала в службе протокола президента Беларуси, они вместе смотрели хоккей, посещали различные мероприятия.

"У нас в службе делового протокола есть несколько девушек, они очень красивые. И если я где-то там сижу, говорят: "Александр Григорьевич, я с вами сяду". Да ради Бога, я этого не скрываю", – комментировал Лукашенко.

Полина Шуба и Александр Лукашенко (коллаж)

Еще одна девушка, которую не раз видели рядом с Лукашенко, – Алина Роскач. Она сидела рядом с ним в 2018 году на праздновании Купалья в Александрии, а в 2018-м во время турнира по биатлону "Снежный снайпер" участвовала с ним в гонке. Девушка также была в службе протокола президента Беларуси.

Алина – финалистка конкурса красоты "Мисс Беларусь-2016". Еще школьницей участвовала в конкурсе красоты "Хрустальная Нимфа" в Гомеле, принимала участие в конкурсе "Мисс Дожинки-2013".

Алина Роскач, Николай и Александр Лукашенко (коллаж)

"Королева-весна-2013" Дарья Шманай с 2014 года сопровождает президента Беларуси повсеместно: болеет на хоккее, слушает послание к народу в Овальном зале, присутствует на Всебелорусском собрании и на инаугурации сидит далеко не в последних рядах. СМИ также называли ее "работницей службы протокола" и "госслужащей". О своих отношениях с Лукашенко незамужняя Шманай никогда публично не рассказывала.

Дарья Шманай (фото – Александр Корсаков/Tut.by)

Александр Лукашенко и Дарья Шманай (фото – mk.ru)

Новая фаворитка

В последнее время Лукашенко все чаще берет с собой на публичные события "Мисс Беларусь-2018" Марию Василевич. В январе 2018 года он наградил 21-летнюю девушку специальной премией президента "за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность".

Александр Лукашенко и Мария Василевич (коллаж)

В 2019 году Мария взяла титул "Мисс мира Европа" на конкурсе "Мисс мира". Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире "Беларусь-1" рассказывала, что готовил Василевич к конкурсу лично Лукашенко. Он учил девушку колоть дрова, танцевал с ней вальс на новогоднем балу для молодежи, вместе они посещали и чемпионат мира по футболу в Москве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко, которому 30 августа 2019 года исполнилось 65 лет, показал, как он развлекается в окружении девушек.