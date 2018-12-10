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''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

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Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая 1 декабря была признана лучшей певицей года, смутила поклонников откровенным и вызывающим поведением.

Так, артистка снялась в передаче "Світське життя" с Катериной Осадчей, где рассказала о том, что считает себя достойной топовых музыкальных наград, а также планирует обойти всемирно известных певиц. Видео выпуска "Світське життя" опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"У меня большие амбиции: обойти многих мировых певиц и все-таки в следующем году выступить на латиноамериканском Grammy. А то, что я заслуживаю на все свои награды – так это 100%. NK за этот год наработалась, как комета, экспресс-методом. Мы должны получить награды. Так еще никто не выстреливал", – высказалась Каменских.

Многие пользователи сети отметили, что в последнее время Настя начала себя вести неподобающим образом. По их мнению, певицу настигла "звездная болезнь".

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"По-моему, Настеньку настигла такая штука, как звездная болезнь. Тина Кароль ведет себя скромнее, чем Каменских, которая только год в сольном плаванье. Зато попа как у Ким", – написали в комментариях.

Также фаны акцентировали внимание на излишней откровенности Каменских и вызывающем поведении, из-за которого ее сравнили со скандальными певицами Лолитой Милявской и Ольгой Бузовой.

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''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети своим откровенным нарядом. Многие пользователи раскритиковали артистку, заявив, что это "перебор".

Персоны
Настя Каменских (NK)Катерина Осадча
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