''Зазвездилась...'' Каменских смутила фанов вызывающим поведением

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая 1 декабря была признана лучшей певицей года, смутила поклонников откровенным и вызывающим поведением.

Так, артистка снялась в передаче "Світське життя" с Катериной Осадчей, где рассказала о том, что считает себя достойной топовых музыкальных наград, а также планирует обойти всемирно известных певиц. Видео выпуска "Світське життя" опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

"У меня большие амбиции: обойти многих мировых певиц и все-таки в следующем году выступить на латиноамериканском Grammy. А то, что я заслуживаю на все свои награды – так это 100%. NK за этот год наработалась, как комета, экспресс-методом. Мы должны получить награды. Так еще никто не выстреливал", – высказалась Каменских.

Многие пользователи сети отметили, что в последнее время Настя начала себя вести неподобающим образом. По их мнению, певицу настигла "звездная болезнь".

"По-моему, Настеньку настигла такая штука, как звездная болезнь. Тина Кароль ведет себя скромнее, чем Каменских, которая только год в сольном плаванье. Зато попа как у Ким", – написали в комментариях.

Также фаны акцентировали внимание на излишней откровенности Каменских и вызывающем поведении, из-за которого ее сравнили со скандальными певицами Лолитой Милявской и Ольгой Бузовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских вызвала ажиотаж в сети своим откровенным нарядом. Многие пользователи раскритиковали артистку, заявив, что это "перебор".