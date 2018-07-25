Запрещенная в России самая сексуальная певица на земле "загремела" в больницу с передозировкой наркотиков

Самая сексуальная певица на земле, американская звезда Деми Ловато была госпитализирована после передозировки наркотиков.

В настоящее время исполнительница пришла в себя и ее жизнь вне опасности, сообщает CNN.

Отмечается, что знакомые 25-летней певицы заявили, что Ловато "поблагодарит всех за любовь, молитвы и поддержку", однако напоминает о неприкосновенности частной жизни, просит воздержаться от спекуляций и отмечает, что "некоторая информация о ее здоровье неверна".

Деми Ловато

Недавно Деми Ловато призналась, что злоупотребляла алкоголем и наркотиками, из-за чего у нее и прежде случались проблемы со здоровьем, и даже посвятила этому свой сингл Sober ("Трезвая").

Как известно, в 2016 году Деми Ловато была признана самой сексуальной певицей на земле. В рейтинге What Is Sexy?, составленном компанией Victoria’s Secret, Ловато оказалась в компании таких знаменитостей, как Дженнифер Лопес, Керри Вашингтон и София Вергара.

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В 2014 году Деми Ловато запретили въезд в Россию, так как она открыто призывает поддержать в РФ гомосексуализм. Международный скандал случился на концерте, в котором она использовала маску с лицом Владимира Путина, цепляя ее на протяжении шоу то на одного, то на другого танцора. Она так прокомментировала эти свои выпады в адрес президента России: "Я очень уважаю Россию, но не хочу признавать ни одного президента, указывающего людям, кого им разрешается любить, а кого не имеют права. Я никогда не считала Россию куском дерьма. Я люблю эту страну, и поэтому хочу встать на защиту ЛГБТ-сообщества".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали подробности смерти Принса. Возможно, звезда скончался от передозировки.