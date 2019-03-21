Замуж за итальянца? Украинская певица озадачила фанов личным фото

Украинская поп-исполнительница Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", озадачила поклонников личным фото.

Во время отдыха в Милане (Италия) в своих Instagram-сториз артистка опубликовала загадочное фото, на котором ее рука запечатлена в руке мужчины. Примечательно, что на средний палец Смеюхи надето кольцо.

Снимок с кольцом артистка разместила только в "сториз", в основном аккаунте показала лишь общие фотографии своей поездки в Милан. Пользователи соцсети стали активно интересоваться подробностями "фотографии с мужчиной".

"А где фото с рукой?", "Вика, порадуйте нас", "Вас уже можно поздравлять?" — спрашивали под постом певицы.

Некоторые пришли к выводу, что в Милане артистка получила предложение выйти замуж.

"Замуж в Италии… мечта", "Когда свадьба?" — не перестают распрашивать звезду фолловеры. Вопросы своих поклонников смеюха пока оставляет без ответа.

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