Замена Фриске? В сети всплыло фото Шепелева с новой пассией

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев был замечен в США с новой возлюбленной – 36-летним дизайнером Екатериной Тулубовой.

Как сообщает Telegram-канал "Светские хроники", пара была замечена на прогулке и выглядела счастливой.

По собщениям инсайдеров, влюбленные, которые якобы уже год скрывают свои отношения, выделили время, чтобы вдвоем сходить в театр.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова t.me/svetskie_hroniki_tm

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе около года t.me/svetskie_hroniki_tm

Сам Шепелев на днях написал в Instagram пост, в котором признался, что очень устал и пытается построить новые отношения:

"В последнее время чувствую усталость и где-то даже разочарование в моей работе. Думаю, такое случается с каждым. Это проходит. Это не страшно. Так вот из-за этого я, ну, что называется, расслабился, перестал стараться. Ну, типа, что будет, то и будет, плевать, я устал. И после этого то, чем я занимаюсь, что бы вы думали, стало получаться у меня лучше!".

Интересно, что у Тулуповой также есть шестилетняя дочь по имени Лада, которая является ровесницей Платона Шепелева.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова с детьми t.me/svetskie_hroniki_tm

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова с детьми t.me/svetskie_hroniki_tm

Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась книга откровений о последних днях Фриске. В ней повествование ведется от первого лица — звезды, которая узнала, что у нее рак.

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