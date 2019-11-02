Замена Фриске? В сети всплыло фото Шепелева с новой пассией

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев был замечен в США с новой возлюбленной – 36-летним дизайнером Екатериной Тулубовой.
Как сообщает Telegram-канал "Светские хроники", пара была замечена на прогулке и выглядела счастливой.
По собщениям инсайдеров, влюбленные, которые якобы уже год скрывают свои отношения, выделили время, чтобы вдвоем сходить в театр.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
t.me/svetskie_hroniki_tm
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе около года
t.me/svetskie_hroniki_tm
Сам Шепелев на днях написал в Instagram пост, в котором признался, что очень устал и пытается построить новые отношения:
"В последнее время чувствую усталость и где-то даже разочарование в моей работе. Думаю, такое случается с каждым. Это проходит. Это не страшно. Так вот из-за этого я, ну, что называется, расслабился, перестал стараться. Ну, типа, что будет, то и будет, плевать, я устал. И после этого то, чем я занимаюсь, что бы вы думали, стало получаться у меня лучше!".
Последнее время я чувствую усталость и где-то даже разочарование в моей работе. Думаю, такое случается с каждым. Это проходит. Это не страшно. Так вот из-за этого я, ну что называется, расслабился, перестал стараться. Ну, типа, что будет, то и будет, плевать, я устал. И после этого то, чем я занимаюсь, что бы вы думали, стало получаться у меня…лучше! Парадокс. Задумался над этим и вспомнил классный совет, который мне дали много лет назад, когда я работал на радио. Совет очень простой "Не надо стараться". Странно, правда? Я всегда был очень старательный и в том, что меня действительно занимало, стремился достичь едва ли не совершенства. Помню как готовясь к эфирам, читал и перечитывал сценарии, прорабатывал пометки на полях, заучивал страницы текста, репетировал интонации. Мне это нравилось, я работал день и ночь не уставая. Но у происходящего была обратная сторона - я всегда оставался недоволен проделанной работой. Всегда. И вот однажды программный директор радиостанции, на которой я работал, сказал мне. - У меня есть секрет. Когда я хочу, чтобы получилось хорошо, я перестаю стараться. - В смысле?! - не понял я. То есть как?! - А вот так. Попробуй. Важность этого совета доходит до меня только сейчас. Когда перестаешь стараться, значит перестаешь суетиться, дергаться и понапрасну переживать. От этого, что бы ты ни делал, выходит ровнее, увереннее и в результате - лучше! И я проверил это только что на себе. Попробуйте. Только не путайте слово "не старайся" со словом "забей". Согласны? Обнимаю! Скоро выходные. Отдохните хорошенько!
Интересно, что у Тулуповой также есть шестилетняя дочь по имени Лада, которая является ровесницей Платона Шепелева.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова с детьми
t.me/svetskie_hroniki_tm
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова с детьми
t.me/svetskie_hroniki_tm
Напомним, Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. После смерти исполнительницы Дмитрий Шепелев полностью взял на себя воспитание сына Платона.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась книга откровений о последних днях Фриске. В ней повествование ведется от первого лица — звезды, которая узнала, что у нее рак.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Смерть Жанны Фриске" на OBOZREVATEL.