Киркоров пошел на серьезные меры после новости о покушении

Российский поп-певец Филипп Киркоров усилил охрану после новости о том, что юморист Максим Галкин в 2017 году якобы заказал его убийство.

Как сообщает "Собеседник", новые меры безопасности публика заметила на презентации клипа певца ВладиМира, на которой появился артист.

Новость о подготовке покушения активно обсуждается на светских тусовках. Но сам Киркоров на эту тему говорить не захотел. Когда на презентации к нему подскочили журналисты с этим вопросом, певец разгорячился. "Закрыли тему", – прикрикнул он и ушел за свой столик.

Филипп Киркоров instagram@fkirkorov

Присутствующие заметили, что раньше охрана Киркорова на светских мероприятиях находилась от него на почтительном расстоянии. Однако на презентации телохранитель буквально не отходил от него и даже стоял возле стула, когда поп-певец общался с коллегами по сцене.

Также в издании отмечают, что Киркоров стал более нервным. На мероприятии он якобы заедал стресс угощениями.

Филипп Киркоров instagram@fkirkorov

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября были задержаны члены махачкалинской ячейки ИГИЛ, которых обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова летом 2017 года.

Один из них, Хидирнеби Казуев лично заявил, что получил заказ от мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. По его мнению, шоумен сделал это из ревности к Пугачевой.

Максим Галкин позже записал короткое видеообращение, отреагировав на новость о заказе покушения на Киркорова. А сам поп-певец ответил, что у него и его близких хватает чувства юмора, чтобы не принимать подобную информацию всерьез.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.