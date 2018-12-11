''Задолбала'': всплыли подробности нашумевшего брака Бари Алибасова с 80-летней артисткой

Российский музыкант и композитор Бари Алибасов не живет с 80-летней артисткой Лидии Федосеевой-Шукшиной, на которой недавно к удивлению общественности и СМИ официально женился.

Об этом журналистам портала "Собеседник" рассказала некая бизнесвумен и меценат Ляна Фридман, которая подчеркнула, что и сама состоит в романтических отношениях с 71-летним музыкантом.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина Фото: sobesednik.ru

Как пишет источник, неожиданная свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной вызвала удивление даже в близких друзей музыканта. При этом некоторые уверяют, что после официального бракосочетания его жизнь ничуть не изменилась.

Так, бизнесвумен Ляна Фридман, которая не отрицает приписанных ей интимных отношений с Алибасовым, рассказала в интервью порталу, что "молодожены" после свадьбы живут по отдельности.

"Я знаю, что он с Лидией в приятельских отношениях. Она у него всегда что-то просит. Но я к этому серьезно никогда не относилась. Алибасов же всегда говорил мне про нее: "Задолбала!" — рассказала Фридман.

При этом бизнесвумен подтвердила, что Алибасов продолжает за ней ухаживать. В свое время она даже мечтала родить от композитора ребенка, однако не сложилось.

"Тем более что у нас с ним продолжаются романтические отношения. Он красиво за мной ухаживает. Алибасов вообще очень обходительный", — добавила она.

Фото: mk.ru

Фото: mk.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Бари Алибасов признался, зачем женился на 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Насколько известно, отношения между артистами завязались еще в 1995 году, но через несколько лет пара распалась.

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