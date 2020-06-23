Как Меладзе покорил молодую звезду ''ВИА Гры'': подробности скандального романа

23 июня 2020 певцу Валерию Меладзе исполнилось 55 лет. Ранее экс-солистка "золотого состава" украинского коллектива "ВИА Гра" Альбина Джанабаева рассказывала подробности об их скандальном романе.

Так, из-за Джанабаевой Меладзе развелся с его первой супругой Ириной, с которой до этого прожил 25 лет. Певица подтвердила, что в 2014 году, когда их отношения стали достоянием общественности, она подверглась серьезному психологическому давлению, пишет СтарХит.

"Пришел момент, когда я тоже готова поделиться чем-то. Когда моя личная жизнь не настолько уже закрыта. Я вышла из этого состояния, поэтому готова разговаривать. Мы пытались сохранить наше пространство хоть как-то! Ох, это был непростой период. За мной ездили и как-то караулили. И все это, конечно, в какое-то состояние вводило, в нервное и депрессивное", – поделилась Альбина.

По словам Джанабаевой, ее обвиняли в разрушении чужой семьи, в желании построить личное счастье на чьем-то горе. Сама же певица уверена, что их любовь с Валерием прошла проверку на прочность, поэтому сейчас осуждать их за роман нет никакого смысла.

"Я считаю, что любовь побеждает все! Наверно, это дает мне силы не вступать в дискуссии. Ситуация неоднозначная и сложная для большинства. Наверно, они поэтому меня осуждают. Я не смогу с каждым лично поговорить, не смогу каждому лично что-то объяснить. Поэтому я выбрала вообще не разговаривать об этом", – подчеркнула экс-солистка "ВИА Гры".

Отметим, что Джанабаева стала жертвой травли со стороны общественности из-за романа с Валерием Меладзе и его развода с первой женой. Когда Валерий в 2014 году расставался с Ириной, стало известно, что артист состоит в отношениях с Альбиной с 2004 года. Тайный роман двух популярных звезд тогда стал сенсацией и поводом для громкого скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Альбина Джанабаева впервые показала фото старшего сына Кости, которого родила от Меладзе, когда тот был в браке с другой женщиной. В феврале 2019 года Косте исполнится 15 лет.