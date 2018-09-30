''Нужны деньги'': российская звезда поразила признанием о проституции

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что проводила время с богатыми мужчинами за деньги.

Бизнесмены оценивали "услуги" Борисовой в несколько десятков тысяч долларов, сообщается в эфире программы "Звезды сошлись".

"Могу сказать, что были отношения, где во главе угла стояла материальная выгода. Да, я общалась с мужчиной за деньги. Да, были встречи, но не так много. Не вижу смысла скрывать, что было", - сказала звезда.

Дана Борисова

На прямой вопрос, имела ли она сексуальные отношения за деньги, Борисова ответила: "Да". Она не отрицала, что ей было неприятно просыпаться утром с незнакомым спутником. Как призналась ведущая, она чувствовала себя "мерзко", но это ее не останавливало.

"Я женщина была свободная, в браке тогда не состояла. Да, нужны были деньги, зато не грабила и не убивала", - сказала Борисова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дана Борисова, которая прошла курс лечения от нарко- и алкозависимости, поразила переменами во внешности.