Юная любовница Павлика покрасовалась без одежды: горячее фото

Любовница украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова удивила пользователей сети смелым снимком с отдыха в Греции.

На свою страницу в Instagram 25-летняя девушка выложила фото без одежды, сделанное после принятия водных процедур. В кадре юную возлюбленную 53-летнего артиста можно увидеть завернутую в полотенце.

"Кажется, отдых мне к лицу! А теперь о плюсах в Греции: обалденно теплое море, не жаркие вечера, можно спать без кондиционера, вкусные оливки", — подписала снимок Репяхова.

Отметим, что девушка наслаждается отдыхом в компании своего избранника.

"Греция 2019 — теперь наша история", — написала под другим фото любовница Павлика.

Как сообщал OBOZREVATEL, 53-летний Павлик ранее не афишировал, что живет с 25-летней девушкой, сама же Екатерина призналась: они живут гражданским браком уже полтора года. По ее словам, они не скрывали целенаправленно своих отношений, но и не хотели лишней публичности. Она заявила, что Виктор был не готов откровенно говорить с публикой о личной жизни.

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