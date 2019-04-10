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Юбилей Пугачевой втянули в скандал: в сети ажиотаж из-за обмана

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Российские СМИ сообщили о скандале, который развернулся в сети вокруг предстоящего юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце Москвы.

Якобы артистка будет петь под фонограмму, при этом ранее цена билета на юбилейный концерт Пугачевой достигала 300 тысяч рублей (официальная стоимость – максимум 160 тысяч рублей), а в афишах указывалось, что будет исключительно живой звук, сообщили Дни.Ру.

В сеть также слили видео из репетиции грандиозного концерта, где четко слышно, что Пугачева поет под "плюс". Вероятно, решение выступать под фонограмму было принято, чтобы событие прошло гладко и не было проблем со съемкой (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Fair.ru

Более того, большая часть программы – новые песни, которые артистка еще не успела "твердо" выучить.

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"Боится забыть текст, не справиться с дыханием, поэтому, мол, и решила отснять заранее все номера и крупные планы, сделав несколько дублей, без зрителей", – отмечают в издании.

Во время самого концерта якобы будут сниматься только общие планы и зал. Для телеверсии все красиво смонтируют воедино.

Света с дочкой Евой, я и Алла после невероятного концерта @lobodaofficial. Это одно из лучших эстрадных шоу, что я видел за последние десять лет, по самому главному для меня показателю - гармонии между артистом и представлением. Это шоу "сидит" на Светлане как идеально сшитое платье. Нет ничего лишнего. Это было вкусно, сексуально, музыкально и очень драйвово! Поздравляю! #лобода #суперстаршоу

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"В таком случае юбилейное шоу Пугачевой, посвященное не только ее 70-летию, но и 20-летию последнего прощания со сценой, грозит обернуться скандалом. Диск люди могут и дома послушать...", – подытожили росСМИ.

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Интересно, что ранее директор Пугачевой Елена Чупракова неосторожно сказала, что все песни для программы уже записаны несколько месяцев назад, что также спровоцировало волну слухов о "грядущем обмане". Сообщается, что нынешняя вокальная форма Пугачевой не позволяет ей полноценно работать на сцене и петь вживую.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Алла Пугачева
Тег
Новости России
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