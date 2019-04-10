Юбилей Пугачевой втянули в скандал: в сети ажиотаж из-за обмана

Российские СМИ сообщили о скандале, который развернулся в сети вокруг предстоящего юбилейного концерта Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце Москвы.
Якобы артистка будет петь под фонограмму, при этом ранее цена билета на юбилейный концерт Пугачевой достигала 300 тысяч рублей (официальная стоимость – максимум 160 тысяч рублей), а в афишах указывалось, что будет исключительно живой звук, сообщили Дни.Ру.
В сеть также слили видео из репетиции грандиозного концерта, где четко слышно, что Пугачева поет под "плюс". Вероятно, решение выступать под фонограмму было принято, чтобы событие прошло гладко и не было проблем со съемкой (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Алла Пугачева
Fair.ru
Более того, большая часть программы – новые песни, которые артистка еще не успела "твердо" выучить.
"Боится забыть текст, не справиться с дыханием, поэтому, мол, и решила отснять заранее все номера и крупные планы, сделав несколько дублей, без зрителей", – отмечают в издании.
Во время самого концерта якобы будут сниматься только общие планы и зал. Для телеверсии все красиво смонтируют воедино.
Света с дочкой Евой, я и Алла после невероятного концерта @lobodaofficial. Это одно из лучших эстрадных шоу, что я видел за последние десять лет, по самому главному для меня показателю - гармонии между артистом и представлением. Это шоу "сидит" на Светлане как идеально сшитое платье. Нет ничего лишнего. Это было вкусно, сексуально, музыкально и очень драйвово! Поздравляю! #лобода #суперстаршоу
"В таком случае юбилейное шоу Пугачевой, посвященное не только ее 70-летию, но и 20-летию последнего прощания со сценой, грозит обернуться скандалом. Диск люди могут и дома послушать...", – подытожили росСМИ.
Интересно, что ранее директор Пугачевой Елена Чупракова неосторожно сказала, что все песни для программы уже записаны несколько месяцев назад, что также спровоцировало волну слухов о "грядущем обмане". Сообщается, что нынешняя вокальная форма Пугачевой не позволяет ей полноценно работать на сцене и петь вживую.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алла Пугачева отпразднует 70-летие 15 апреля 2019 года, а уже 17 апреля артистка даст свой первый за 10 лет сольный концерт в Кремлевском дворце Москвы.
Из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.
Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что, получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.
Ровно за неделю до юбилея, 8 апреля, российские артисты отпраздновали день рождения примадонны Пугачевой громким концертом в Москве. Сама же "виновница" торжества проигнорировала мероприятие.
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