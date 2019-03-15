"Я зависима": Лайма Вайкуле сделала признание о наркотиках

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, как в молодости чуть не пристрастилась к наркотикам. А сейчас она до сих пор зависима от сигарет.

Воспоминаниями Вайкуле поделилась в интервью YouTube-каналу "Говорящие головы".

"Это было юношеское время, когда хотелось все и сразу. Тогда я еще не была в шоу-бизнесе. Я только отошла от маминой юбки и стала подвержена влиянию улицы. К счастью, у меня не развилась сильная зависимость. Сочувствую тем ребятам, которые так и не смогли избавиться от нее", — объяснила артистка.

Лайма Вайкуле Стархит

Не пристрастилась Лайма и к спиртному, чему очень рада. "Было бы иначе — пила бы каждый день. Я не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения или неподготовленной — уж слишком уважаю свою публику. Да, подвыпившему человеку кажется, что он крутой, но я считаю это ужасным", — добавила она.

"Я зависима от сигарет! Что уже плохо. А если бы я была зависима от наркотических препаратов... это большое горе. Ты не проживаешь свою жизнь", — объяснила Вайкуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Юрий Колокольников заявил, что в его окружении практически все употребляют кокаин.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!