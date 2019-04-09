Всюду кровь: в сеть слили видео домашнего скандала звезд шоу ''Дом-2''

В сети появилось видео семейной ссоры бывших участников телевизионного шоу "Дома-2" Виктории Романец и Антона Гусева.
Как отмечается в комментарии к видео Starhit в YouTube, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Виктория Романец устроила скандал из-за ревности (видео смотрите ниже).
Фото: facebook.com
Судя по всему, разгромив некоторые вещи в доме, звезда телешоу травмировалась. На видео Гусев показывает кровавые следы на полу и стенах, а еще позже и саму супругу.
Очевидно, из-за количества алкоголя у Романец заплетается язык. При этом девушка на видео продолжает ходить по дому и крушить предметы интерьера.
Снимая инцидент на видео, Гусев пытается оправдаться перед супругой, однако Романец не принимает никаких объяснений.
В августе 2017 года пара сыграла пышную свадьбу на Мальдивах. Однако с того времени домашние ссоры новоиспеченных мужа и жены не раз становились достоянием общественности. В сентябре 2018 года пара даже объявила о разводе, но тогда брак удалось сохранить.
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